[속보] 이진숙 대구 달성군 당선…국회 입성

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세줄 요약
- 이진숙, 대구 달성군 보궐선거 당선
- 국민의힘 62.91% 득표, 박형룡 제쳐
- 추경호 시장 출마로 보궐선거 발생
6·3 지방선거와 함께 치러진 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 이진숙 국민의힘 후보가 당선돼 국회 입성에 성공했다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이 후보는 대구 달성군 국회의원 보궐선거에서 62.91%의 득표율로 37.08%을 득표한 박형룡 더불어민주당 후보를 꺾고 당선됐다.
대구 달성군은 추경호 대구시장 후보가 시장 선거에 출마하면서 보궐선거가 치러졌다.
MBC 기자와 대전MBC 대표, 윤석열 정부 당시 방송통신위원장 등을 거친 이 당선인은 이번 지방선거에서 대구시장 선거에 도전했으나 국민의힘 공천 과정에서 컷오프(공천 배제)됐다.
이에 불복해 무소속으로 출마하려 했으나, 보수 분열에 대한 우려의 목소리에 대구시장 출마를 포기하고 달성군 보궐선거에 나섰다.
김소라 기자
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