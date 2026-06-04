“모여달라” 전한길 외침에 ‘부정선거 시위대’ 500명 집결…“선거 무효”

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전한길 등 500여명, 광화문→과천서 항의 시위

경찰, 충돌 대비 경력 200여명 배치

이미지 확대 이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사를 받아온 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 16일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기각 후 서울 영등포구 영등포경찰서를 나서며 입장을 밝히고 있다. 2026.4.17. 연합뉴스

이미지 확대 4일 경기 과천시 중앙선거관리위원회 앞에서 시민들이 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 항의하고 있다. 2026.06.04. 뉴시스

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 밤 서울 광화문 광장에 투표용지 부족 사태에 항의하는 시민들이 모여 있다. 2026.6.3. 연합뉴스

이미지 확대 이재명 대통령과 개혁신당 이준석 대표의 명예를 훼손한 혐의로 경찰 수사를 받아온 한국사 강사 출신 유튜버 전한길(본명 전유관)씨가 16일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 기각 후 서울 영등포구 영등포경찰서를 나서며 입장을 밝히고 있다. 2026.4.17. 연합뉴스

세줄 요약 서울 일부 투표소 투표용지 부족 사태 발생

전한길씨 주도 시위대 500여 명 선관위 집결

선관위 사과 및 원인 규명·시간 연장 조치

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6·3 지방선거 본투표 과정에서 서울지역 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태를 두고, 항의 집회 참가자들이 과천 중앙선거관리위원회 앞에 모여 “선거 무효”를 외쳤다. 한국사 강사 출신 전한길씨도 등장해 “부정선거 증거가 전국에 있다”고 주장했다.4일 경찰 등에 따르면 시위대 500여명(경찰 추산)은 이날 자정을 넘긴 새벽 경기도 과천시 중앙선관위 앞에 모여 선거 무효를 주장하며 항의 시위를 벌이고 있다.전씨는 “전국에서 부정선거 증거가 넘쳐나고 있다”며 “서울에서 투표용지가 부족했다고 이번 문제를 서울에 국한하려 하지만, 인천에서도 투표용지가 부족했다. 전국 모든 지역의 투표가 무효”라고 주장했다.이들은 선관위 정문 앞에서 “선거무효”, “개표중단”, “선관위 구속”, “선관위 해체” 등의 구호를 외치며 항의 집회를 벌이고 있다.현장에는 태극기와 성조기가 곳곳에서 흔들렸고, 집회 참가자들은 ‘부정선거 척결’, ‘부정선거 사형’ 등의 문구가 적힌 플래카드도 내걸었다.앞서 집회 참가자들은 이날 늦은 오후 서울 광화문 정부서울청사 광장에서 투표용지 부족 사태에 항의하는 집회를 연 뒤, 집결지를 과천 중앙선관위 앞으로 옮겼다.전씨는 개인 방송을 통해 “선거 결과는 무효다. 광화문으로 모여달라”고 외쳤다. 이에 광화문에는 경찰 추산 500명의 시위대가 광화문 정부서울청사 앞 광장에 모여 항의 시위를 벌였다.이어 전씨는 “광화문이 아니라 중앙선거관리위원회로 모여주길 바란다”고 장소를 변경하며 “새로운 역사를 함께 개척하자. 자유대한민국에 자유가 사라지고 있다”고 집회 참석을 독려했다.그는 “민주주의가 사라지느냐의 운명은 우리 손에 있다. 때로는 외쳐야 할 것이 있다”며 “오늘은 침묵이 아닌, ‘오늘 선거는 부정선거였다’고 외쳐야 할 때”라고 목소리를 높였다.경찰은 집회 참가자가 더 늘어날 가능성에 대비해 기동대 등 경력 200여명을 현장에 배치했다.앞서 이날 서울 송파구와 강남구, 광진구 등 서울 14개 투표소에서는 투표용지가 부족해 유권자들이 장시간 대기하는 사태가 발생했다.중앙선거관리위원회는 잠실7동 제2투표소에서 투표용지가 부족해 유권자들이 대기하는 상황이 발생하자 대기표를 발부받은 인원에 한해 투표 종료 시각을 오후 6시에서 오후 10시까지 연장하기도 했다.허철훈 선관위 사무총장은 이날 오후 9시 대국민 사과문을 발표하고 “소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾아주신 국민께 불편을 드리고, 공정한 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다”며 고개를 숙였다.그는 투표용지 부족 사태와 관련해 “서울 송파구의 유권자 50%만 인쇄한 것으로 파악했다”며 “왜 부족했는지 철저히 파악할 것”이라고 밝혔다.이보희 기자