민주 박준희 관악구청장 ‘3선 유력’…“더 큰 관악 발전”

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세줄 요약 박준희 관악구청장 당선 유력, 3선 눈앞

주민과 함께 결정, 약속 책임 강조

관악S밸리 등 성과 바탕 새 공약 제시

이미지 확대 박준희 민주당 관악구청장 후보 박준희(오른쪽) 더불어민주당 서울 관악구청장 후보가 당선이 유력시 된 4일 서울 관악구 봉천동 캠프 사무실에서 꽃목걸이를 걸고 세레머니를 하고 있다.

캠프 제공

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“관악의 발전은 여기서 멈출 수 없습니다. 중단 없는 관악 발전, 더 큰 관악 완성을 반드시 해내겠습니다.”제9회 전국동시지방선거 서울 관악구청장 선거에서 당선이 확실시되는 박준희 후보는 4일 캠프에서 “지난 8년처럼 앞으로도 현장에서 듣고, 주민과 함께 결정하고, 약속한 일은 끝까지 책임지겠다”며 이렇게 밝혔다.이어 박 후보는 “구민 모두가 행복한 더불어 으뜸 관악을 위해 박준희가 더 낮게, 더 뜨겁게 뛰겠습니다”라고 강조했다.민선 7·8기 관악구청장을 지낸 그는 당선되면 3선에 성공하게 된다. 4일 오전 2시 기준 개표율 57.87% 상황에서 62.12%를 득표했다.청년 창업 거점 ‘관악S밸리’나 청년을 위한 활력공간 ‘관악청년청’, ‘별빛내린천’ 등은 박 후보의 대표적 성과로 꼽힌다. 민선 8기 공약 이행률은 99.6%를 기록했다. 민선 9기를 앞두고 그는 ▲관악S밸리 3.0 등 더불어경제 ▲포용하는 행복기본사회 ▲대한민국 청년수도 ▲전국 제일 으뜸교육문화 ▲봉천천 복원, 관악산 자연휴양림 조성 등 힐링정원도시 ▲인공지능(AI) 혁신관악청 등 6대 공약을 내놨다.김주연 기자