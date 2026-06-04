‘1425표차 역전’ 한동훈, 부산북갑 당선…“보수 재건”

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세줄 요약 부산북갑 재보선 한동훈 무소속 후보 당선

하정우 민주당 후보와 1425표차 역전 승리

보수 재건·부산 발전 약속과 감사 인사

이미지 확대 돌아온 한동훈 무소속 한동훈 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 4일 부산 북구 선거사무소에서 당선이 확정된 후 지지자에게 인사하고 있다. 2026.6.4 연합뉴스

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6·3 지방선거와 함께 치러진 국회의원 재·보궐 선거에서 부산북갑에 출마한 한동훈 무소속 후보가 하정우 더불어민주당 후보를 상대로 대역전극을 펼치며 당선됐다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 한 후보는 42.99%의 득표율로 하 후보(41.24%)를 누르고 당선됐다.한 후보는 3만 4920표를 얻어 하 후보(3만 3495표)를 1425표차로 앞섰다.부산북갑은 방송사들의 출구조사 및 예측조사에서 상반된 결과가 나오며 예측이 어려운 지역이었다.방송3사는 하 후보가 한 후보를 1%포인트차로 앞설 것으로 전망한 반면, JTBC는 한 후보가 10.5%포인트차로 하 후보를 누를 것으로 내다봤다.개표가 시작된 뒤 하 후보가 한 후보를 크게 앞섰지만, 개표가 75.21%까지 진행된 상황에서 한 후보는 하 후보와의 격차를 350표차로 좁혔다.이어 발표된 중간 집계에서 하 후보를 578표차로 역전한 데 이어 격차를 벌렸다.한 당선인은 당선이 확정된 4일 오전 2시쯤 “역사적 승리로 부산 북구를 발전시키고, 보수를 재건할 수 있도록 밀어준 위대한 부산 북구 시민들께 감사드린다”며 “제게 맡겨주신 임무를 부산시민과 대한민국 국민을 먼저 생각하며 반드시 완수해내겠다”고 말했다.김소라 기자