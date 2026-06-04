[속보] ‘6만표 차’ 대구시장 추경호 당선 유력 [KBS]

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세줄 요약 대구시장 선거, 추경호 당선 유력

개표 69.77% 기준 52.76% 득표

김 후보와 5만9521표 차이

이미지 확대 질문에 답하는 추경호 3일 오후 국민의힘 대구시당에서 추경호 대구시장 후보가 출구조사 결과관련 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 동시지방선거에서 최대의 박빙 승부처 중 한 곳으로 꼽힌 대구시장 선거에서 추경호 국민의힘 후보의 당선이 유력하다고 KBS가 전했다.중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 개표가 69.77% 진행된 가운데 추 후보는 52.76%의 득표율로 김 후보(46.21%)를 앞섰다.두 후보의 득표 차는 5만 9521표다.앞서 방송사의 출구조사 및 에측조사에서도 대구시장 선거는 ‘초박빙’이 예상됐다. 방송 3사 조사에선 추 후보가 0.8%포인트, JTBC 조사는 김 후보가 0.5%포인트 앞서는 것으로 나타났다.이어 개표 초반에는 김 후보가 5%포인트 이상 앞섰지만, 개표가 중반부 이상으로 접어들면서 추 후보가 역전했다.김소라 기자