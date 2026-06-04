박빙 지역 지지층 결집… 투표율 61% 역대 지선 2위

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높아진 정치 관심 반영

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 동작구 상도4동 주민센터에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3

연합뉴스

세줄 요약 최종 투표율 61.0% 집계, 지방선거 역대 2위 기록

강원·경남·울산·대구 등 격전지 투표율 평균 상회

여야, 높은 투표율 두고 지지·심판 해석 맞서

2026-06-04 16면

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6·3 지방선거의 높은 사전투표 열기가 본투표까지 이어지며 지방선거 기준 역대 두 번째로 높은 최종 투표율을 기록했다. 선거가 종반으로 접어들며 전국 각지에서 접전 지역이 늘어나면서 여야 지지층이 강하게 결집한 결과로 풀이된다.중앙선거관리위원회는 이번 선거에서 전체 유권자 4464만 9908명 중 2724만 9586명이 투표해 투표율이 61.0%로 잠정 집계됐다고 3일 밝혔다. 지방선거 기준으로 1995년 제1회 지방선거(68.4%)에 이어 두 번째로 높은 투표율이며, 31년 만에 최고치다. 4년 전 지방선거(50.9%)보다는 10.1% 포인트 높다. 역대 지방선거 가운데 최종 투표율이 60%를 넘은 경우는 제1회 지방선거와 제7회 지방선거(60.2%) 두 차례뿐이었다.이번 선거의 높은 투표율은 막판까지 이어진 여러 지역의 박빙 승부가 유권자들을 투표장으로 이끌었기 때문이라는 분석이 지배적이다. 이재묵 한국외대 정치외교학과 교수는 “경쟁 구도가 형성됐던 지역을 중심으로 유권자들의 투표 효능감이 커지면서 투표율이 상승했다”고 분석했다.실제로 지역별 투표율을 살펴보면 격전이 펼쳐졌던 강원(64.5%), 경남(64.4%), 울산(64.2%), 대구(64.2%)의 투표율은 전국 평균을 크게 웃돌았다. 반면 상대적으로 유력 후보의 독주 체제가 뚜렷했던 광주(54.3%), 제주(56.4%)는 저조한 투표율을 기록해 대조를 이뤘다. 지난 선거와 비교하면 대구의 투표율은 4년 만에 21.0% 포인트나 올라 증가 폭이 두드러졌다.또한 계엄과 탄핵 등 대형 사건을 거치면서 정치에 대한 전반적인 관심도가 높아졌기 때문이란 설명도 있다. 이 교수는 이어 “최근 지방선거뿐만 아니라 대통령 선거와 총선과 같은 전반적인 전국 단위 선거의 투표율도 높아지는 흐름”이라며 “특히 두 차례의 탄핵 등 대형 정치적 사건을 통해 정치에 관심을 가질 기회가 늘면서 젊은 층의 투표율이 크게 올라온 영향도 있어 보인다”고 덧붙였다.여야는 높은 투표율을 두고 아전인수격 해석을 내놓았다. 이연희 더불어민주당 선거대책위원회 상황실장 겸 전략본부장은 이날 기자들과 만나 “민주당 지지층과 국정 안정을 바라는 중도층이 이재명 정부에 힘을 실어주기 위해 국정 안정 동력을 위해 투표장에 나왔다”고 설명했다. 반면 장동혁 국민의힘 대표는 이날 낮 페이스북을 통해 “투표율이 놀라울 정도로 치솟고 있다. 이재명과 민주당의 오만과 폭정을 반드시 끝내겠다는 국민의 분노 투표, 심판 투표”라고 적었다.강동용 기자