김상욱에 힘 실은 울산… 경남은 김경수·박완수 접전

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울산시장·경남지사 선거울산 민주·진보당 단일화 효과
김 “시민주권 실현 준엄한 명령”
6·3 지방선거 핵심 격전지로 꼽혔던 울산에서 유권자들은 ‘변화’에 힘을 실었다. 경남은 여야 후보 접전이 이어졌다.
4일 오전 1시 30분 기준 개표율 63.86%인 상황에서 더불어민주당 김상욱 후보는 51.35%를 득표, 현직 시장인 국민의힘 김두겸 후보를 8.06%포인트 차이로 앞서며 당선 가능성을 높였다. 지상파 3사 출구조사에서도 김 후보는 김두겸 후보를 9.6%포인트 앞섰다.
이런 결과에는 선거 막판 성사된 민주·진보당 단일화가 결정적 역할을 했다는 분석이 나온다. 선거 중반까지 10~15%대 지지율을 유지하던 진보당 김종훈 전 후보가 완주 의사를 밝혀 범여권 표 분산이 예상됐지만, 사전투표를 하루 앞두고 양당 후보 단일화가 성사되면서 진보 성향 유권자들이 결집했다.
김 후보의 정치 행보에도 다시금 시선이 쏠렸다. 그는 2024년 제22대 총선 당시 국민의힘 소속으로 울산 남갑에서 당선됐으나 그해 12월 비상계엄 사태 이후 당과 갈등을 겪다 2025년 5월 탈당 후 민주당에 입당했다. 그는 국민의힘 탈당 후 1년 만에 보수 색채가 짙은 울산시장에 등극하는 기록을 세우게 됐다. 이는 울산에서 민주당의 세력 기반을 키우는 분기점이 될 전망이다.
김 후보는 “시민들께서 보내주신 지지는 험하더라도 시민주권을 실현하는 옳은 길을 걸어가라는 준엄한 명령”이라며 “통합과 실용으로 화합하는 울산을 만들겠다”고 밝혔다.
개표율 58.32%인 경남지사 선거에서는 민주당 김경수 후보가 48.56%, 현직 지사인 국민의힘 박완수 후보가 51.43%로 접전 승부를 이어가고 있다. 지상파 3사 출구조사에서는 김 후보 54.3%·박 후보 45.7%로, 김 후보의 우세가 예상됐다.
‘힘 있는 도지사’를 앞세운 김 후보는 현 정부의 5극 3특 정책에 맞춰 부울경 메가시티 완성·30분 생활권 구축, 우주항공방산 메가클러스터 추진 등을 제시했다.
박 후보는 민선 8기 도정 성과를 전면에 내세우는 동시에 경남도민 멤버십 카드 도입, 글로벌 물류허브 복합 비즈니스 도시 조성, 경남도민연금 확대 등을 약속했다.
울산 박정훈·창원 이창언 기자
세줄 요약
- 울산, 민주·진보당 단일화로 김상욱 우세
- 김상욱, 김두겸 앞서며 당선 가능성 확대
- 경남지사 선거, 김경수·박완수 접전 지속
2026-06-04 10면
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