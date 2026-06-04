경북 이철우, 암 투병 딛고 3선 고지

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경북지사 당선인

이미지 확대 이철우 경북지사 당선인.

뉴스1

세줄 요약 3선 고지 달성, 경북지사 당선 확실

오중기 후보 큰 격차로 앞선 개표 결과

암 투병·경선 공세 딛고 재선 성공

2026-06-04 10면

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이철우 국민의힘 경북지사 후보가 6.3 지방선거에서 당선이 확실시되며 3선 고지(3연임)에 올랐다.이 당선인은 4일 오전 1시 30분 현재 65.27%의 개표율을 보인 상황에서 66.98% 득표율로 더불어민주당 오중기 후보(33.01%)를 33.97%포인트 앞섰다. 앞서 발표된 지상파 방송 3사 출구조사에서도 16개 광역자치단체장 후보 중 국민의힘 소속으로는 유일하게 우세했다. 예상 득표율 69.70%로, 30.30%를 얻은 오 후보를 39.40%포인트 차로 크게 따돌리며 일찌감치 승리를 낙점지었다.당선이 확실해지자 그는 “경북을 지키고 우파를 다시 일으켜 세우며 대한민국 지방시대의 중심으로 만들라는 도민들의 준엄한 명령으로 받아들인다”면서 “지난 성과에 머무르지 않고 더 큰 경북, 더 강한 대한민국을 만드는 데 앞장서겠다”고 소감을 밝혔다.승리를 거머쥐기까지 이 당선인에겐 위기의 순간도 적지 않았다. 지난해 암 진단 및 투병 등 건강 이슈가 있었고 대구경북(TK) 행정통합 추진 역시 국회 입법 문턱에서 좌초되며 당내 경선 후보들로부터 공격을 받았다.이 당선인은 고향인 경북 김천에서 3선 국회의원을 지냈다. 2018년 지방선거에서 경북지사에 당선됐고 2022년 재선에 성공했다.안동 김상화 기자