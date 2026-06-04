‘보수의 심장’ 대구 끝장 승부… 추경호, 새벽 1시 넘어 역전

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대구시장 선거

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 3일 달서구 선거사무소에서 방송 3사 출구조사 결과 추경호 국민의힘 후보에 근소하게 뒤지는 것으로 나오자 두 주먹을 불끈 쥐고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 추 후보가 이날 국민의힘 대구시당 사무실에서 지지자들의 응원에 주먹을 쥐며 답하는 모습.

대구 연합뉴스

세줄 요약 대구서 김부겸·추경호 초접전 전개

개표 초반 김 후보 우세 뒤 추 후보 역전

출구조사도 오차범위 내 박빙 양상

2026-06-04 8면

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‘보수의 심장’ 대구에서는 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 초접전을 벌이고 있다. 개표 초반 김 후보가 10%포인트 가까이 앞섰으나 추 후보가 맹추격으로 역전하면서다.4일 오전 1시 30분 현재 개표율 53.10% 기준으로 추 후보는 51.22%를 얻으며 47.74%를 기록한 김 후보를 3.48%포인트 차로 앞섰다. 김 후보는 줄곧 선두를 달리다 오전 1시쯤 추 후보에게 역전을 허용했다.3선 의원 출신으로 윤석열 정부 초대 경제부총리와 국민의힘 원내대표를 지낸 추 후보는 당선되면 민주당 초강세 속 당 최대 지지기반을 지켜냈다는 평가를 받게 된다. 국무총리까지 역임한 김 후보를 상대로 승리하면 정치적 입지도 한층 커질 것으로 보인다.경기 군포에서 3선 의원을 지낸 뒤 2012년 대구로 내려와 총선과 지방선거에서 연거푸 낙선한 김 후보는 2016년 대구에서 민주당 소속으로는 처음 금배지를 달았다. 문재인 정부에서 행정안전부 장관을 지낸 그는 2020년 총선에서 또다시 낙선한 뒤 국무총리를 끝으로 정계 은퇴했다.김 후보가 6년 만에 돌아온 대구에서 승리하면 사상 첫 민주당 대구시장으로 정치사에 새 기록을 남기며 차기 대권 잠룡 대열에 합류하게 된다.지상파 3사 출구조사에서는 두 후보의 예상 득표율이 1%포인트 이내 초접전 양상을 보였다. 추 후보가 49.9%, 김 후보가 49.1%로 추 후보가 0.8%포인트 앞선 것. 반면 JTBC 조사에선 김 후보가 49.7%, 추 후보가 49.2%로 김 후보가 0.5%포인트 우세했다.초박빙 승부에 양 캠프는 극히 조심스런 가운데 희비가 엇갈리는 분위기다. 김 후보의 선거사무소는 다소 굳은 표정으로 개표 상황을 지켜보며 남은 지역의 개표 결과에 따라 재역전 가능성도 있다며 기대감을 드러내고 있다. 앞서 김 후보는 출구조사 발표 직후 “제 인생에서 10번째 선거인데 이 정도 접전은 처음”이라고 소감을 밝혔다.추 후보 선거사무소에선 역전과 함께 환호성이 터져나왔다. 이에 추 후보는 오전 1시 40분쯤 개표상황실을 찾아 “여러분 마음이 개표에 반영되고 있다”면서도 “아직은 개표 중인 만큼 끝까지 상황을 지켜봐야 한다”고 신중한 반응을 보였다.대구 민경석·김형엽 기자