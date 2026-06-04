정치 6·3 지방선거 긴장감 흐르는 서울대 개표소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/04/20260604008003 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-04 00:06 입력 2026-06-04 00:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 긴장감 흐르는 서울대 개표소 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 관계자들이 6·3 전국동시지방선거 개표 작업을 하고 있다.홍윤기 기자 3일 오후 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 관계자들이 6·3 전국동시지방선거 개표 작업을 하고 있다. 홍윤기 기자 2026-06-04 8면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지