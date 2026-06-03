추미애, 첫 여성 광역단체장 유력… 박찬대, 與 인천 탈환 촉각

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경기도지사·인천시장 선거추, 오후 10시 현재 득표율 51.7%
박, 개표 초반 두 자릿수 이상 앞서
‘추다르크’ 추미애 더불어민주당 후보가 6·3지방선거에서 헌정 사상 최초의 여성 광역자치단체장에 바짝 다가섰고, ‘이재명의 복심’이자 여당 원내대표를 지낸 박찬대 민주당 후보도 인천시장 등극 가능성을 높였다.
3일 오후 10시 현재 경기지사선거는 15.52%가 개표된 가운데 추 후보가 51.69%의 득표율로 국민의힘 양향자 후보(42.61%)와 개혁신당 조응천 후보(4.44%)에 앞서 있다.
앞서 지상파 3사 출구조사 결과에서도 추 후보는 예상 득표율 60.4%를 기록해 양 후보(34.1%)에 26.3% 포인트 차이로 크게 앞설 것으로 예측됐다.
경북 대구 출신의 추 후보가 당선되면 최초 여성 판사 출신 국회의원과 최초 선출직 여성 여당 대표에 이어 첫 여성 광역단체장이라는 역사를 쓰게 된다. 1995년 지방자치제 시행 이후 30년간 단 한 명의 여성 광역단체장이 배출되지 않았다.
추다르크라는 별칭답게 거침없는 돌파력을 가진 추 후보는 서울 광진구 을에서만 내리 5선을 기록했고, 문재인 정부 시절에는 제67대 법무부 장관을 지냈다. 2024년 총선에서 지역구를 경기 하남 갑으로 지역구를 옮겨 당선된 뒤 국제 법제사법위원장을 일하며 검찰·사법개혁을 주도했다.
경기 수원시 인계동 마라톤빌딩 9층에 마련된 추 후보 선거대책위원회 상황실에서는 출구조사 결과가 발표되자 박수와 함성이 터졌다. 추 후보는 선거 과정에서 ‘강한 경기, 유능한 지방 정부’를 최전선에 내걸고 GTX 중심의 광역교통망 확충 및 경기북부 평화경제특구 추진 등 굵직한 민생 공약을 제시했다.
추 후보가 전국 최대 규모 광역자치단체인 경기도지사에 당선되면 단숨에 차기 대권 주자로 떠오를 전망이다. 이재명 대통령도 경기지사를 거쳐 두 번의 도전 끝에 청와대에 입성했다.
핵심 ‘친명’인 박찬대 후보는 최초 3선 인천시장을 노리는 유정복 국민의힘 후보에 개표 초반 앞서고 있다. 오후 10시 기준 인천시장 선거가 개표율 4.87%를 기록한 가운데 박 후보가 60.04%의 득표율로 유 후보(39.04%)에 크게 앞서 있다. 앞서 방송3사 출구조사에서도 박 후보가 53.7%로 유정복 후보(45.5%)보다 앞설 것으로 예측됐다.
박 후보가 당선되면 민주당이 2022년 국민의힘에 내준 인천시장을 4년 만에 탈환하게 되고 두 번의 인천시장과 장관을 지낸 ‘행정의 달인’ 유 후보는 3선 길목에서 고배를 마시게 된다. 다만 양측은 개표가 진행 중인 만큼 최종 결과가 확정될 때까지 신중한 입장을 유지하고 있다.
안승순·강남주 기자
세줄 요약
- 추미애 경기지사 선거 초반 우세, 첫 여성 광역단체장 기대
- 박찬대 인천시장 선거 앞서며 민주당 탈환 가능성 부각
- 개표 진행 중, 최종 결과는 신중한 관망 필요
2026-06-04 6면
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