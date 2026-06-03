추미애, 첫 여성 광역단체장 유력… 박찬대, 與 인천 탈환 촉각

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경기도지사·인천시장 선거

이미지 확대 추미애(가운데) 더불어민주당 경기지사 후보가 3일 수원시 선거사무소에서 방송 3사 출구조사에서 크게 앞서는 결과가 나오자 김태년(앞줄 왼쪽) 총괄선거대책위원장, 김영진(앞줄 오른쪽) 총괄선대본부 총괄수석 등 캠프 관계자들과 함께 기뻐하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 박찬대(가운데) 민주당 인천시장 후보가 미추홀구 선거사무소에서 승리하는 것으로 나온 출구조사 결과가 발표된 후 축하받고 있는 모습.

뉴스1

세줄 요약 추미애 경기지사 선거 초반 우세, 첫 여성 광역단체장 기대

박찬대 인천시장 선거 앞서며 민주당 탈환 가능성 부각

개표 진행 중, 최종 결과는 신중한 관망 필요

2026-06-04 6면

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‘추다르크’ 추미애 더불어민주당 후보가 6·3지방선거에서 헌정 사상 최초의 여성 광역자치단체장에 바짝 다가섰고, ‘이재명의 복심’이자 여당 원내대표를 지낸 박찬대 민주당 후보도 인천시장 등극 가능성을 높였다.3일 오후 10시 현재 경기지사선거는 15.52%가 개표된 가운데 추 후보가 51.69%의 득표율로 국민의힘 양향자 후보(42.61%)와 개혁신당 조응천 후보(4.44%)에 앞서 있다.앞서 지상파 3사 출구조사 결과에서도 추 후보는 예상 득표율 60.4%를 기록해 양 후보(34.1%)에 26.3% 포인트 차이로 크게 앞설 것으로 예측됐다.경북 대구 출신의 추 후보가 당선되면 최초 여성 판사 출신 국회의원과 최초 선출직 여성 여당 대표에 이어 첫 여성 광역단체장이라는 역사를 쓰게 된다. 1995년 지방자치제 시행 이후 30년간 단 한 명의 여성 광역단체장이 배출되지 않았다.추다르크라는 별칭답게 거침없는 돌파력을 가진 추 후보는 서울 광진구 을에서만 내리 5선을 기록했고, 문재인 정부 시절에는 제67대 법무부 장관을 지냈다. 2024년 총선에서 지역구를 경기 하남 갑으로 지역구를 옮겨 당선된 뒤 국제 법제사법위원장을 일하며 검찰·사법개혁을 주도했다.경기 수원시 인계동 마라톤빌딩 9층에 마련된 추 후보 선거대책위원회 상황실에서는 출구조사 결과가 발표되자 박수와 함성이 터졌다. 추 후보는 선거 과정에서 ‘강한 경기, 유능한 지방 정부’를 최전선에 내걸고 GTX 중심의 광역교통망 확충 및 경기북부 평화경제특구 추진 등 굵직한 민생 공약을 제시했다.추 후보가 전국 최대 규모 광역자치단체인 경기도지사에 당선되면 단숨에 차기 대권 주자로 떠오를 전망이다. 이재명 대통령도 경기지사를 거쳐 두 번의 도전 끝에 청와대에 입성했다.핵심 ‘친명’인 박찬대 후보는 최초 3선 인천시장을 노리는 유정복 국민의힘 후보에 개표 초반 앞서고 있다. 오후 10시 기준 인천시장 선거가 개표율 4.87%를 기록한 가운데 박 후보가 60.04%의 득표율로 유 후보(39.04%)에 크게 앞서 있다. 앞서 방송3사 출구조사에서도 박 후보가 53.7%로 유정복 후보(45.5%)보다 앞설 것으로 예측됐다.박 후보가 당선되면 민주당이 2022년 국민의힘에 내준 인천시장을 4년 만에 탈환하게 되고 두 번의 인천시장과 장관을 지낸 ‘행정의 달인’ 유 후보는 3선 길목에서 고배를 마시게 된다. 다만 양측은 개표가 진행 중인 만큼 최종 결과가 확정될 때까지 신중한 입장을 유지하고 있다.안승순·강남주 기자