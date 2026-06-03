출구조사선 접전… 전재수, 박형준과 격차 벌려

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부산시장 선거

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세줄 요약 부산시장 선거 개표 초반 전재수 우세

개표율 15.4% 기준 9.7%포인트 격차

출구조사 접전 예고, 캠프 분위기 엇갈림

2026-06-04 5면

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6·3 지방선거 최대 격전지로 꼽힌 부산시장 선거에서 전재수(왼쪽) 더불어민주당 후보가 개표 초반 박형준(오른쪽) 국민의힘 후보를 앞서며 당선 가능성을 높였다.3일 오후 10시 현재 개표율 15.4%를 넘어선 가운데 전 후보는 54.1% 득표율로 44.4%를 얻은 박 후보를 9.7%포인트 차이로 앞섰다. 두 후보는 투표 종료 직후 발표된 지상파 3사 출구 조사 결과에서는 전 후보가 50.2%, 박 후보가 48.3% 예상 득표율을 기록하며 접전을 예고했다.출구조사 격차가 단 1.9%포인트에 불과했지만 캠프 분위기는 사뭇 달랐다. 출구조사 결과가 나오자 부산진구의 전 후보 선거사무소에서는 환호성이 터졌다. 박재호 총괄선대본부장 등 캠프 관계자와 당직자, 지지자들은 “전재수! 전재수!”를 연호하기도 했다.캠프에 방문한 인사들이 JTBC가 발표한 예측조사 결과를 전하자 기대감은 더 높아졌다. 이 조사에서 전 후보의 예상 득표율은 53.9%로 박 후보를 9.5%포인트 따돌리는 것으로 나왔다. 다만 격차가 적은 만큼 관계자들은 짧은 환호를 뒤로하고 신중하게 개표 방송을 지켜봤다. 전 후보는 캠프가 아닌 곳에서 가족과 함께 출구조사 결과를 지켜보다 윤곽이 드러날 때쯤 캠프로 돌아와 개표 상황을 지켜보기로 했다.수영구 국민의힘 부산시당에서는 출구조사 발표와 동시에 짧은 탄식이 새어나왔다. 시당에는 박 후보와 주진우 상임선대위원장, 이헌승·김미애·김대식 국회의원, 지역 구청장 출마 후보들이 함께 있었다. 박 후보와 의원들이 개표 방송을 10여 분 지켜보다 자리를 떠나자 지지자들은 “박형준 화이팅”, “반드시 이긴다”고 외쳤다.전 후보가 당선되면 역대 두 번째 민주당 소속 부산시장이 된다. 2018년 제7회 지방선거에서 당시 오거돈 민주당 후보가 당선됐지만 2020년 성추행 사건을 일으켜 자진 사퇴했다. 박 후보는 이듬해 보궐선거에 당선된 후 연임에 성공, 3선에 도전했다.부산 유일 민주당 국회의원으로 3선인 전 후보는 지난해 7월 이재명 정부 초대 해양수산부 장관에 취임했고 5개월 만에 해수부 부산 이전을 성사시켰다. 지난 5월에는 HMM 본사의 부산 이전까지 결정되면서 ‘해양수도 완성’을 내세운 그에게 힘이 실렸다.부산 정철욱 기자