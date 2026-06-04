靑 “투표지 사태 엄중 주시… 선관위, 책임 있는 조치를”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 투표용지 부족 사태에 청와대 엄중 주시

선관위에 투표권·개표 차질 방지 요구

잠실 7동 대치와 야당 항의로 입장 변화

이미지 확대 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 투표시간이 오후 10시까지 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 주민들이 모여 있다. 2026.6.3

연합뉴스

2026-06-04 3면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

청와대는 4일 투표용지 부족 사태와 관련해 “상황을 엄중히 주시하고 있다”고 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 출입기자 공지에서 “국민의 참정권을 보장하는 헌법 기관으로서 일부 지역 주민들의 투표권 행사와 개표 관리에 차질이 없도록 책임 있는 조치를 하길 바란다”며 이처럼 말했다.앞서 청와대는 관련 논란이 처음 알려지자 “중앙선거관리위원회가 대응해야 할 문제”라며 선을 그은 바 있다. 중앙선관위가 행정부 소속이 아니라 독립된 헌법기관인 만큼 선관위의 대응을 지켜보겠다는 뜻으로 풀이됐다. 삼권분립상 청와대가 중앙선관위에 직접적으로 조치를 취하기 어렵다는 의미로 해석됐다.하지만 청와대가 입장을 바꿔 중앙선관위에 책임 있는 조치를 요구한 데는 밤늦도록 송파구 잠실 7동 주민들이 투표함 반출을 저지하며 항의하는 등 대치가 이어지면서 이 사태를 두고 볼 수만은 없다는 판단이 작용한 것으로 보인다.특히 장동혁 국민의힘 대표가 중앙선관위를 찾아가 항의하고 재투표를 요구하자 이번 사태에 대해 적극 대응할 필요성이 작용한 것으로 분석된다.김진아 기자