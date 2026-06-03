4년 만에 180도 또 뒤집힌 민심… 李 국정운영에 힘 실어줬다

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지방선거 표심 분석민주 부울경·충청권 재탈환 압승
탄핵·정권교체 2018년과 ‘판박이’
‘보수 심장’ 대구 초접전도 고무적
거여 ‘李 공소취소 특검’ 속도 예고
국힘은 선거 참패로 입지 흔들릴 듯
이재명 대통령 취임 1년 차에 치러진 6·3 지방선거는 정부에 힘을 실어줘야 한다는 민심이 ‘정권 견제론’보다 더 크게 작용한 것으로 평가된다. 선거 초반 ‘여당 압승’ 전망이 한때 ‘전국 절반 접전’까지 좁혀졌으나 결국 상당수 지역은 민주당으로 단체장이 교체된 것으로 분석된다.
3일 지상파 3사(KBS·SBS·MBC) 출구조사와 오후 10시(전국 개표율 13.26%) 개표를 기준으로 이번 지방선거는 대통령 탄핵과 정권 교체 후 치러진 2018년 지방선거와 판박이 흐름이 이어졌다. 당시 민주당은 대구와 경북 2곳을 제외한 전국에서 압승을 거둔 바 있다.
또 민주당은 4년 전 지방선거에서 국민의힘에게 모두 내줬던 충청권 광역단체장 4곳과 부·울·경(부산·울산·경남)을 모두 탈환하는 것으로 예측됐다. 이번에는 민주당이 ‘보수의 심장’인 대구까지 강하게 위협하는 양상이 이어졌다. 출구조사에서 김부겸(49.1%) 민주당 후보와 추경호(49.9%) 국민의힘 후보는 초접전으로 나타났다.
이번 선거에서 국민의힘이 초기부터 내세웠던 ‘독주 심판론’은 큰 힘을 발휘하지 못한 것으로 평가된다. 이 대통령과 민주당에 힘을 싣겠다는 민심이 아직은 우세한 것으로 나타났고, 이 대통령의 높은 국정 지지율이 지방선거 지지로도 그대로 이어진 것으로 분석된다. 이와 함께 서울시장 출구조사에서 정원오 민주당 후보를 압도적으로 지지한 4050 허리층이 현 정부에 든든한 지지 기반이라는 점도 재확인됐다.
22대 민주당 총선을 진두지휘해 압승을 거두고 21대 대선에서 승리한 이 대통령은 지방선거까지 여당이 압승을 거두면서 국정 운영에 탄력을 받을 전망이다. 특히 정부 출범 1주년을 하루 앞두고 치러진 이번 선거에서 정권 지지의 민심을 확인한 만큼, 대통령의 국정 장악력 역시 강화될 수 있다.
이에 이 대통령이 임기 2년 차 국정 과제 추진에 강력한 드라이브를 걸 것으로 보인다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국·민의 삶에 실질 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고 더 폭을 넓혀가야겠다”고 다짐했다.
민주당도 국회에서 미뤄뒀던 개혁 입법 등을 빠르게 재추진할 것으로 보인다. 또 ‘공소취소 특검법’ 등에도 강한 드라이브를 걸 것으로 보인다.
국민의힘은 전국적인 패배로 제1야당으로서의 기능이 더욱 약화될 전망이다. 특히 새 리더십이 들어설 때까지 당분간 지도체제 개편 분란으로 대여 투쟁 동력도 상실한 채로 상당 기간을 보낼 전망이다.
손지은·박기석 기자
세줄 요약
- 민주당, 부울경·충청권 광역단체장 탈환
- 대구 초접전 포함, 전국적 우세 흐름 확인
- 이재명 정부 지지율, 선거 결과로 반영
2026-06-04 3면
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