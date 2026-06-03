4년 만에 180도 또 뒤집힌 민심… 李 국정운영에 힘 실어줬다

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지방선거 표심 분석

이미지 확대 더불어민주당 정청래(왼쪽 네 번째) 대표와 한병도(다섯 번째) 원내대표가 3일 국회 의원회관에 마련된 개표상황실에서 광역단체장 16곳 가운데 11곳에서 승리할 것으로 예상되는 방송3사 출구조사 결과가 발표되자 환호하는 분위기 속에서도 신중한 표정으로 지켜보고 있다.

안주영 전문기자

세줄 요약 민주당, 부울경·충청권 광역단체장 탈환

대구 초접전 포함, 전국적 우세 흐름 확인

이재명 정부 지지율, 선거 결과로 반영

2026-06-04 3면

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이재명 대통령 취임 1년 차에 치러진 6·3 지방선거는 정부에 힘을 실어줘야 한다는 민심이 ‘정권 견제론’보다 더 크게 작용한 것으로 평가된다. 선거 초반 ‘여당 압승’ 전망이 한때 ‘전국 절반 접전’까지 좁혀졌으나 결국 상당수 지역은 민주당으로 단체장이 교체된 것으로 분석된다.3일 지상파 3사(KBS·SBS·MBC) 출구조사와 오후 10시(전국 개표율 13.26%) 개표를 기준으로 이번 지방선거는 대통령 탄핵과 정권 교체 후 치러진 2018년 지방선거와 판박이 흐름이 이어졌다. 당시 민주당은 대구와 경북 2곳을 제외한 전국에서 압승을 거둔 바 있다.또 민주당은 4년 전 지방선거에서 국민의힘에게 모두 내줬던 충청권 광역단체장 4곳과 부·울·경(부산·울산·경남)을 모두 탈환하는 것으로 예측됐다. 이번에는 민주당이 ‘보수의 심장’인 대구까지 강하게 위협하는 양상이 이어졌다. 출구조사에서 김부겸(49.1%) 민주당 후보와 추경호(49.9%) 국민의힘 후보는 초접전으로 나타났다.이번 선거에서 국민의힘이 초기부터 내세웠던 ‘독주 심판론’은 큰 힘을 발휘하지 못한 것으로 평가된다. 이 대통령과 민주당에 힘을 싣겠다는 민심이 아직은 우세한 것으로 나타났고, 이 대통령의 높은 국정 지지율이 지방선거 지지로도 그대로 이어진 것으로 분석된다. 이와 함께 서울시장 출구조사에서 정원오 민주당 후보를 압도적으로 지지한 4050 허리층이 현 정부에 든든한 지지 기반이라는 점도 재확인됐다.22대 민주당 총선을 진두지휘해 압승을 거두고 21대 대선에서 승리한 이 대통령은 지방선거까지 여당이 압승을 거두면서 국정 운영에 탄력을 받을 전망이다. 특히 정부 출범 1주년을 하루 앞두고 치러진 이번 선거에서 정권 지지의 민심을 확인한 만큼, 대통령의 국정 장악력 역시 강화될 수 있다.이에 이 대통령이 임기 2년 차 국정 과제 추진에 강력한 드라이브를 걸 것으로 보인다. 이 대통령은 지난 2일 국무회의에서 “임기 2년 차부터는 지금까지의 정책 성과를 바탕으로 국·민의 삶에 실질 변화를 더 크게 만들고, 더 속도를 높이고 더 폭을 넓혀가야겠다”고 다짐했다.민주당도 국회에서 미뤄뒀던 개혁 입법 등을 빠르게 재추진할 것으로 보인다. 또 ‘공소취소 특검법’ 등에도 강한 드라이브를 걸 것으로 보인다.국민의힘은 전국적인 패배로 제1야당으로서의 기능이 더욱 약화될 전망이다. 특히 새 리더십이 들어설 때까지 당분간 지도체제 개편 분란으로 대여 투쟁 동력도 상실한 채로 상당 기간을 보낼 전망이다.손지은·박기석 기자