국힘 “이미 오염된 선거… 서울 투표 다시해야”

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초유의 사태에 격앙된 野

2026-06-04 2면

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국민의힘은 6·3 지방선거 당일인 3일 서울 일부 지역에서 발생한 투표용지 부족 사태를 두고 “이미 오염된 선거”라며 “서울 선거를 다시 실시해야 한다”고 주장했다. 특히 강남 3구(강남·서초·송파) 등 보수 강세 지역에서 투표용지가 부족해 시민들이 발걸음을 돌리는 초유의 사태가 발생하자 중앙선거관리위원회를 항의 방문하는 등 강도 높은 진상 규명을 촉구했다.장동혁 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 현안 관련 브리핑을 열고 “서울 선거는 오염됐다. 무효다”라며 “진상 파악이 이뤄질 때까지 즉시 개표를 중단해야 한다”고 했다. 그는 “같은 문제가 발생한 전국 모든 지역에 대해 개표 중단과 재선거가 있어야 한다”고 강조했다. 장 대표는 곧바로 경기 과천 중앙선관위 청사로 향해 개표 중단을 요구했다. 그는 재선거 요구 배경에 대해 “투표용지를 기다리다가 돌아간, 사태 소식을 접하고 투표장에 가지 않은 유권자들이 있을 것”이라﻿고 목소리를 높였다. 송언석 원내대표는 공직선거법 196조(선거의 연기)를 언급하며 “강압적인 개표가 진행되고 그 결과가 국민이 생각하는 것과 다를 경우 필연코 국민 저항 운동이 일어날 것”이라고 주장했다. 오세훈 국민의힘 서울시장 후보도 입장문을 내고 “투표지 부족으로 투표를 하지 못한 지역의 선조치가 완료되기 전까지 개표는 중단돼야 한다”고 강조했다.더불어민주당 중앙당 총괄선거대책본부장을 맡은 조승래 사무총장은 “선관위의 투표 관리 부실에 강력한 유감의 뜻을 표한다”고 밝혔다. 이어 “사과 정도로 넘어갈 문제가 아니다”라며 “부실한 선거 관리에 대해 반드시 책임을 물을 것”이라고 강조했다. 다만 그는 “국민의힘이 주장하고 있는 개표 중단과 재투표 요구는 일고의 가치가 없다”며 원활한 개표를 촉구했다.한편 청와대는 재선거 요구 등에 대해 “선관위가 대응해야 할 문제”라며 선을 그었다. 청와대는 선관위가 행정부 소속이 아닌 독립된 헌법기관이라는 점을 이유로 들었다.곽진웅·김진아 기자