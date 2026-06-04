‘여당 압승’ 지방권력도 휩쓸었다

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어제 23시 30분 기준 14곳 앞서

영남권에서도 민주 후보 선전

진보성향 교육감도 다수 유력

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 일인 3일 강원 속초시 노학동 속초시청소년수련관 체육관에서 개표사무원들이 투표용지를 분류하고 있다. 2026.6.3

연합뉴스

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세줄 요약 민주당, 지방선거서 광역단체장 대거 우위 확보

부산·대구 등 영남권에서도 민주당 선전

교육감 선거서 진보 성향 후보 약진

2026-06-04 1면

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3일 치러진 제9회 지방선거에서 지방권력의 상당수가 교체됐다. 더불어민주당이 총선과 대선에 이어 이번 지방선거에서도 전국 시도지사 자리를 대거 탈환하며 이재명 정부의 국정 운영은 탄력을 받게 됐다.이날 오후 11시 30분 개표 결과 민주당은 서울(정원오)·경기(추미애)·인천(박찬대)·부산(전재수)·대구(김부겸)·울산(김상욱)·대전(허태정)·세종(조상호)·충남(박수현)·충북(신용한)·전남광주(민형배)·전북(이원택)·강원(우상호)·제주(위성곤) 등 14곳에서 득표율 우위를 보이고 있다.이 중 추미애 경기지사·김상욱 울산시장·허태정 대전시장·신용한 충북지사·민형배 전남광주시장·이원택 전북지사·위성곤 제주지사 후보는 당선이 유력한 상황이다. 국민의힘에선 3선에 도전한 이철우 경북지사 후보의 당선이 유력하다. 국민의힘은 경남(개표율 33.13%)에서도 박완수(51.72%) 후보가 김경수(48.27%) 민주당 후보에 앞서는 것으로 나타났다.2022년 지방선거에서 국민의힘이 17개 광역단체장 중 12곳을 싹쓸이했는데 4년 만에 치러진 이번 지선에선 민주당이 현역을 앞세운 국민의힘을 상대로 크게 앞서고 있는 것이다.특히 영남권에서도 민주당 후보가 선전하는 것으로 나타났다. 부산시장(개표율 38.79%) 선거에선 전재수(53.50%) 민주당 후보가 박형준(44.96%) 국민의힘 후보에, 대구시장(개표율 28.74%) 선거에선 김부겸(52.23%) 민주당 후보가 추경호(46.70%) 국민의힘 후보에 앞서고 있다.앞서 오후 6시 발표된 지상파 3사 출구조사에선 민주당이 16개 광역단체장 중 11곳에서 우세한 것으로 나타났다. 국민의힘은 경북 한 곳에서만 우세했고 부산·대구·전북·강원 등 4곳은 경합지로 예측됐다.함께 치러진 교육감 선거에서 진보 성향의 정근식 서울시교육감 후보 당선이 유력하다. 진보 성향의 김대중 전남광주통합특별시 교육감과 보수 성향의 윤건영 충북교육감 후보는 당선이 확실시된다.김헌주·곽진웅 기자