[포토] ‘출구조사 결과 지켜보는’ 국민의힘

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1 / 7 이미지 확대 출구조사 결과 지켜보는 국민의힘 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장을 비롯한 당 지도부들이 3일 서울 여의도 중앙당사에서 6.3 지방선거와 재?보궐선거 출구조사 결과를 보고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 결과 지켜보는 국민의힘 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장이 3일 서울 여의도 중앙당사에서 6?3 지방선거와 재?보궐선거 출구조사 결과를 보고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 결과 지켜보는 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장(가운데)과 송언석 공동선대위원장 등 공동선대위원장들이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재?보궐선거 방송사 출구조사 결과를 보며 대화하고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 발표 보는 국민의힘 후보들 3일 오후 국민의힘 대구시당에서 이철우 경북도지사 후보, 추경호 대구시장 후보, 이진숙 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보 등이 출구조사 결과를 보고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 자리 떠나는 국민의힘 송언석 공동선대위원장 국민의힘 송언석 공동선대위원장이 3일 여의도 당사에 마련된 국민의힘 개표 상황실에서 제9회 전국동시지방선거 및 6.3 국회의원 재?보궐선거 방송사 출구조사 결과를 지켜보던 중 자리를 떠나고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 발표 뒤 당사 떠나는 장동혁 상임선대위원장 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에 마련된 국민의힘 개표상황실에서 제9회 전국동시지방선거 개표방송 출구조사 결과 발표 뒤 당사를 떠나고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 발표 뒤 국민의힘 개표상황실3일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 6?3 지방선거와 재?보궐선거 출구조사 결과 발표 뒤 장동혁 상임선거대책위원장 등 국민의힘 지도부가 자리를 비우고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

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국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장이 3일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3 지방선거와 재·보궐선거 출구조사 결과를 보고 있다.온라인뉴스부