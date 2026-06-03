[포토] ‘출구조사 결과에 환호’ 민주당

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1 / 7 이미지 확대 출구조사 결과에 환호하는 민주당 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재?보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 보며 환호하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 출구조사 결과 지켜보는 민주당 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 차분하게 지켜보고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 결과 발표 지켜보는 민주당 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 결과 지켜보는 민주당 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재?보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 출구조사 결과에 신중한 민주당 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 본 뒤 대화하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 출구조사 결과 발표 보며 대화하는 정청래-한병도 더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보며 대화하고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

이미지 확대 출구조사 결과 발표 지켜보는 정청래 위원장더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거?국회의원 재보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

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더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장과 한병도 공동상임선대위원장, 이시종 공동상임선대위원장이 3일 국회 의원회관에 마련한 제9회 전국동시지방선거·국회의원 재·보궐선거 개표상황실에서 출구조사 결과를 보며 환호하고 있다.온라인뉴스부