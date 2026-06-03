제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

국민의힘, 중앙선관위 항의 방문

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-03 23:50
입력 2026-06-03 23:50
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국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선관위를 방문해 허철훈 사무총장에게 항의하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자
국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선관위를 방문해 허철훈 사무총장에게 항의하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자


국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선관위를 방문해 허철훈 사무총장에게 항의하고 있다.

이지훈 기자
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