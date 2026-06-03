정치 6·3 지방선거 국민의힘, 중앙선관위 항의 방문 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500220 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-03 23:50 입력 2026-06-03 23:50 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선관위를 방문해 허철훈 사무총장에게 항의하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족 사태와 관련해 경기 과천 중앙선관위를 방문해 허철훈 사무총장에게 항의하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지