“투표함 반출 저지” 잠실7동 제2투표소, 인파 몰려 대치…경찰 출동

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세줄 요약
- 투표용지 부족으로 투표 시간 연장
- 종료 시각 둘러싼 주민 항의와 실랑이
- 투표함 반출 저지로 경찰 출동
투표 용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 투표 시간이 오후 10시까지 연장된 가운데, 일부 시민들이 투표함 반출을 막는 상황이 벌어졌다.
3일 해당 투표소는 투표 용지 부족으로 투표가 지연되자 대기표를 받은 유권자에 한해 밤 10시까지 투표를 진행하기로 했다. 이날 오후 9시 30분쯤 투표소 앞에는 수백명의 주민과 유권자들이 모인 가운데 투표 종료를 둘러싼 항의와 실랑이가 이어졌다.
주민들은 “몇 시까지 투표가 가능한 것이냐”, “투표하러 왔는데 왜 들어가지 못하느냐”며 선관위 측에 문제를 제기했다.
일부 주민들은 투표함 반출을 우려하며 투표소 주변에 모여 있기도 했다. 한 남성은 주민들에게 “투표함을 밖으로 옮기게 해서는 안 된다”고 주장했다.
선관위는 잠실7동 투표함 반출 저지 상황에 대해 경찰에 협조를 요청한 것으로 알려졌다.
이보희 기자
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