정치 6·3 지방선거 [속보] 靑, 투표지 부족 사태에 “선관위가 대응해야 할 문제” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500206 URL 복사 댓글 0 김소라 기자 수정 2026-06-03 22:33 입력 2026-06-03 22:33 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 혼란스러운 ‘투표용지 부족’ 투표소 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 투표시간이 오후 10시까지 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 주민들이 모여 있다. 2026.6.3 연합뉴스 [속보] 靑, 투표지 부족 사태에 “선관위가 대응해야 할 문제” 김소라 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지