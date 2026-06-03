제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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[속보] 靑, 투표지 부족 사태에 “선관위가 대응해야 할 문제”

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김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-06-03 22:33
입력 2026-06-03 22:33
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혼란스러운 ‘투표용지 부족’ 투표소
혼란스러운 ‘투표용지 부족’ 투표소 6·3 지방선거 본투표일인 3일 투표용지 부족으로 투표시간이 오후 10시까지 연장된 서울 송파구 잠실7동 제2투표소 앞에 주민들이 모여 있다. 2026.6.3 연합뉴스


[속보] 靑, 투표지 부족 사태에 “선관위가 대응해야 할 문제”

김소라 기자
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