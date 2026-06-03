[속보] 송언석 “서울 개표 중단하고 선거 연기해야”

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세줄 요약 송언석, 투표용지 부족 이유로 개표 중단 요구

선관위, 서울 일부 투표소 부족 사태 집계

긴급 이송·투표 보장 속 현장 항의 확산

이미지 확대 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 송언석 공동선대위원장이 3일 여의도 국민의힘 당사에 마련된 개표상황실에 착석해 있다. 2026.6.3 국회사진기자단

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송언석 국민의힘 공동선대위원장은 제9회 전국동시지방선거 본투표 당일인 3일 일부 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 중앙선거관리위원회를 향해 “서울 선거 개표를 지금 즉시 중단하길 바란다”고 요구했다.송 위원장은 이날 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 “공직신거법 제 196조에 의거해해 선거를 연기할 것을 요구한다”며 이같이 밝혔다.송 위원장은 “투표용지를 다른 곳에서 급하게 이송해오는 과정에서 정상적인 투표지 관리가 되는지에 대한 의구심도 크다”면서 “오후 6시 이후 투표를 진행하면서 출구조사 결과가 투표에 영향을 미칠 개연성도 배제하기 어렵다”고 지적했다.이어 “선거의 공정성을 중대하게 훼손하는 심각한 사안으로, 더 이상 이 선거가 정상적으로 진행되기 어렵다고 하는 것이 많은 국민의 지적”이라고 강조했다.선관위는 오후 6시 30분 기준 송파구 4개 동 10개 투표소, 강남구 1개 동 1개 투표소, 광진구 1개 동 1개 투표소 등 총 3개 구 6개 동 12개 투표소에서 투표용지가 부족했던 것으로 집계했다.선관위는 해당 투표소로 용지를 긴급 이송하는 한편, 투표 마감 시각인 오후 6시를 넘기더라도 대기 중인 유권자들이 투표권을 행사할 수 있도록 조치했다.다만 대기하던 유권자들이 투표할 수 있도록 하는 과정에서 유권자들이 선관위에 불신을 드러내며 강하게 항의해 소동이 빚어진 것으로 전해졌다.허철훈 선거관리위원회 사무총장은 이날 오후 9시 경기 과천시 선관위에서 “소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾은 국민들께 불편을 드리고 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손했다”면서 “책임을 통감한다”고 밝혔다.이어 “중앙선관위는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며, 개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발방지 대책을 마련하겠다”고 덧붙였다.김소라 기자