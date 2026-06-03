제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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‘투표용지 부족’ 고개 숙인 허철훈 사무총장

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-03 21:22
입력 2026-06-03 21:22
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허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자
허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자


허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다.

이지훈 기자
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