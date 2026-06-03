선관위 사무총장 “국민의 신뢰 훼손, 책임 통감”

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세줄 요약 투표용지 부족 사태로 선관위 사과

부족 투표소 긴급 이송과 투표 연장 안내

원인 조사 뒤 재발방지 대책 마련

이미지 확대 중앙선관위, ‘투표지 부족 사태’ 대국민 사과 허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 6·3 지방선거 본투표일인 3일 경기 과천 중앙선관위에서 투표용지 부족 사태 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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허철훈 선거관리위원회 사무총장은 3일 투표용지 부족 사태에 대해 “국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳤다”고 고개를 숙였다.허 사무총장은 이날 오후 9시 경기 과천시 선관위에서 “소중한 주권을 행사하기 위해 투표소를 찾은 국민들께 불편을 드리고 선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손했다”면서 “책임을 통감한다”고 밝혔다.허 사무총장은 “선관위는 해당 사실을 인지한 즉시 투표용지가 부족한 투표소로 투표용지를 이송했으며, 해당 투표소에서 대기 중인 유권자는 마감 시간이 지나더라도 정상적으로 투표할 수 있도록 조치하도록 안내했다”고 설명했다.이어 “중앙선관위는 이번 사안을 엄중히 인식하고 있으며, 개표가 종료되는 즉시 일부 투표소의 투표용지가 부족했던 원인과 문제점을 정확히 파악해 재발방지 대책을 마련하겠다”고 덧붙였다.그러면서 “미흡한 준비와 대처로 실망을 드려 다시한번 사과드린다”고 전했다.선관위는 오후 6시 30분 기준 송파구 4개 동 10개 투표소, 강남구 1개 동 1개 투표소, 광진구 1개 동 1개 투표소 등 총 3개 구 6개 동 12개 투표소에서 투표용지가 부족했던 것으로 집계했다.선관위는 해당 투표소로 용지를 긴급 이송하는 한편, 투표 마감 시각인 오후 6시를 넘기더라도 대기 중인 유권자들이 투표권을 행사할 수 있도록 조치했다.다만 대기하던 유권자들이 투표할 수 있도록 하는 과정에서 유권자들이 선관위에 불신을 드러내며 강하게 항의해 소동이 빚어진 것으로 전해졌다.국민의힘은 자체 집계 결과 총 17개 투표소에서 투표용지 부족 사태가 빚어졌다고 주장했다.김소라 기자