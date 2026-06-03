제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

출구조사 결과 시청하는 오세훈 서울시장 후보캠프

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-03 20:42
입력 2026-06-03 20:42
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제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 소재 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 관계자들이 방송3사 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 소재 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 관계자들이 방송3사 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자

남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
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thumbnail - 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’

제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 소재 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 관계자들이 방송3사 출구조사 결과를 지켜보고 있다.

이지훈 기자
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