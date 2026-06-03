정치 6·3 지방선거 출구조사 결과 시청하는 오세훈 서울시장 후보캠프 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500188 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-03 20:42 입력 2026-06-03 20:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 소재 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 관계자들이 방송3사 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’ 서울시의회 바로가기 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 소재 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프에서 관계자들이 방송3사 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지