정치 6·3 지방선거 제9회 전국동시지방선거 개표시작 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500187 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-06-03 20:40 입력 2026-06-03 20:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 2026.6.3 홍윤기 기자 6·3지방선거일인 3일 서울 관악구 서울대학교 체육관에 마련된 개표소에서 개표 작업이 진행되고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지