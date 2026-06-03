[속보] 투표용지 부족 사태에…중앙선관위 “대국민 사과 예정”

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세줄 요약 일부 투표소 투표용지 소진으로 투표 중단

중앙선관위, 허철훈 사무총장 사과 예고

국민의힘, 총체적 관리 부실이라며 반발

이미지 확대 투표용지 부족 신고가 빗발친 서울 송파구의 한 투표소에서 유권자들이 줄을 서고 있다. 2026. 6. 3 독자제공

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6·3 지방선거 본투표가 치러진 3일 일부 투표소에서 투표용지가 소진돼 유권자들이 투표하지 못하는 혼선이 빚어지자 허철훈 중앙선거관리위원회 사무총장이 직접 대국민 사과에 나선다.중앙선관위는 이날 오후 9시 경기도 과천 청사에서 이번 사태에 대한 허 사무총장의 대국민 사과 및 현장 브리핑이 실시될 예정이라고 밝혔다.앞서 이날 오후 서울 시내 일부 투표소에서는 준비된 투표용지가 바닥나면서 유권자들이 투표 진행이 한때 중단되는 사태가 벌어졌다. 이로 인해 유권자들이 투표를 하지 못한 채 긴 시간 대기하는 불편을 겪었다.선관위 측은 이번 용지 부족 사태가 예상을 웃도는 높은 투표율로 인해 발생했다고 해명했다. 선관위에 따르면 오후 6시 30분 기준으로 투표용지가 모자랐던 곳은 송파구 4개 동 10개 투표소, 강남구 1개 동 1개 투표소, 광진구 1개 동 1개 투표소 등 총 3개 구 6개 동 12개 투표소다.선관위는 해당 투표소로 용지를 긴급 이송하는 한편, 투표 마감 시각인 오후 6시를 넘기더라도 대기 중인 유권자들이 투표권을 행사할 수 있도록 조치했다.이번 사태를 두고 국민의힘은 ‘총체적 관리 부실’이라며 강하게 반발했다. 국민의힘 측은 “이 상태로 개표가 진행되어선 안 된다”고 주장하며 선관위에 강력히 항의했다.허 사무총장은 같은 날 과천 청사를 항의 방문한 국민의힘 공명선거 안심투표 추진위원장 신동욱 의원과 면담을 가지기도 했다. 이 자리에서 허 사무총장은 “일부 지역에서 많은 국민께 불편과 심려를 끼쳐드렸다”며 “선관위의 신뢰를 훼손시킨 점에 대해 깊이 사과드린다”고 고개를 숙였다.김성은 기자