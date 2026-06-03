출구조사에 갈린 희비…김경수 캠프 환호, 박완수 캠프 침통

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방송 3사 출구조사서 김경수 54.3% 예상

민주당 캠프 환호성, 국힘 캠프 무거운 분위기

이미지 확대 더불어민주당 김경수 경남지사 후보가 3일 지방선거 투표 종료 후 방송 3차 출구조사에서 54.3%를 예상득표해 박완수 국민의힘 후보를 앞선다는 결과가 나오자 자리에서 일어나 주먹 쥔 오른손을 크게 들어 올리며 인사를 하고 있다. 2026.6.3. 연합뉴스

세줄 요약 방송 3사 출구조사 발표, 경남지사 판세 요동

김경수 캠프 환호, 박완수 캠프는 침통한 반응

김 후보, 출구조사일 뿐이라며 개표까지 당부

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제9회 전국동시지방선거 투표가 마감된 3일 오후 6시 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 공동 출구조사 결과가 발표되자 경남도지사 선거에 나선 여야 후보 캠프 분위기가 갈렸다.김경수 더불어민주당 후보는 부인 김정순씨와 함께 창원시 성산구 중앙동 선거사무소에서 출구조사 결과를 지켜봤다. 캠프 관계자와 지지자들은 전국 시도지사 선거에서 민주당 후보들이 다수 지역에서 우세하다는 예측이 나오자 박수와 환호를 보냈다.이어 경남도지사 선거에서 김 후보가 54.3%를 얻어 박완수 국민의힘 후보를 7%포인트 이상 앞설 것으로 예상된다는 결과가 발표되자 선거사무소는 더욱 뜨겁게 달아올랐다.지지자들은 “김경수”, “도지사”, “경남은 김경수다” 등을 외치며 승리를 기대했다.김 후보도 자리에서 일어나 주먹을 쥔 채 손을 들어 인사하며 지지자들의 환호에 화답했다.다만 그는 “여러분만큼 저도 기쁘지만 어디까지나 출구조사 결과일 뿐”이라며 “최종 개표 결과가 나올 때까지 차분하게 지켜보자”고 밝혔다.이어 “실제 결과가 나오면 그동안 고생한 여러분과 기쁨을 함께 나누겠다”며 끝까지 개표 상황을 지켜보자고 당부했다.김 후보는 지지자들과 인사를 나눈 뒤 출구조사 발표 약 10분 만에 선거사무소를 떠났다.반면 창원시 성산구 상남동 박완수 국민의힘 후보 선거사무소에는 무거운 분위기가 감돌았다. 박 후보는 선거사무소가 아닌 다른 장소에서 휴식을 취하며 출구조사 결과를 지켜본 것으로 전해졌다.캠프 관계자들과 지지자들은 김 후보 우세 예측이 발표되자 굳은 표정을 감추지 못했다. 곳곳에서 탄식이 흘러나왔고 일부 지지자들은 “출구조사가 항상 맞는 것은 아니다”며 서로를 격려했다.일부 참석자들은 별다른 말 없이 자리를 뜨기도 했다.창원 이창언 기자