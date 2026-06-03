충남도지사 방송 출구조사, 박수현 52.1%·김태흠 47.9%

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세줄 요약 충남지사 출구조사, 박수현 52.1% 우세

김태흠 47.9% 예측, 캠프별 희비 교차

당선 윤곽 자정 무렵, 최종 결과 주목

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 3일 오후 방송사 출구조사 결과가 발표되자 박수치고 있다.. 박 후보 캠프 제공

이미지 확대 김태흠 국민의힘 충남도지사 후보 지지자들이 3일 오후 방송사 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 김 후보 캠프 제공

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KBS·MBC·SBS 등 지상파 방송 3사가 3일 발표한 제9회 전국동시지방선거 충남도지사 공동 출구 조사에서 박수현 더불어민주당 후보가 52.1%, 김태흠 국민의힘 후보가 47.9%를 득표할 것으로 예측됐다.이날 박 후보 캠프에 모인 박 후보를 비롯한 지지자들은 출구조사가 발표되자 박수를 치며 일제히 환호했다.박 후보 지지자는 “예상대로 출구 조사가 나온 것으로 보인다. 신중하게 끝까지 결과를 지켜볼 것”이라며 안도하는 모습을 보였다.출구조사를 지켜본 박 후보는 “국가적으로도, 개인적으로도 굉장히 많은 의미를 갖는 현재 출구조사 결과인 것 같다”며 “출구조사 결과에 불과하지만 우리가 승리를 확신할 수 있는 희망을, 가능성을 오늘 이 자리에서 함께 확인한 것에 대해 도민과 우리 당원 동지 여러분께 진심으로 깊은 감사를 드린다”고 밝혔다.이어 “충남도민은 변화를 선택했다. 새로운 시선과 담대한 설계로 이 변화의 요구에 응답할 것”이라며 “정확하게 승리가 확인되면 여러분과 함께, 도민과 함께 새로운 말씀을 드리겠다”고 했다.김 후보 캠프에는 50여 명이 결집한 가운데 박 후보에 다소 뒤지는 것으로 나오자 실망스러운 표정 속에서도 접전으로 판단하고 충분히 역전이 가능하다는 기대감을 내비쳤다.김 후보 지지자는 “예측과 달라 당황스럽지만 출구조사와 다른 경우가 많다. 선거 막판 지지세가 빠르게 결집했기 때문에 결과가 달라질 것”이라고 말했다.김 후보는 자정을 전후해 선거사무소로 나와 운동원과 지지자들을 격려할 것으로 전해졌다.당선자 윤곽은 자정쯤 드러날 것으로 예상된다.천안 이종익 기자