충남도지사 방송 출구조사, 박수현 52.1%·김태흠 47.9%

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세줄 요약
- 충남지사 출구조사, 박수현 52.1% 우세
- 김태흠 47.9% 예측, 캠프별 희비 교차
- 당선 윤곽 자정 무렵, 최종 결과 주목
KBS·MBC·SBS 등 지상파 방송 3사가 3일 발표한 제9회 전국동시지방선거 충남도지사 공동 출구 조사에서 박수현 더불어민주당 후보가 52.1%, 김태흠 국민의힘 후보가 47.9%를 득표할 것으로 예측됐다.
이날 박 후보 캠프에 모인 박 후보를 비롯한 지지자들은 출구조사가 발표되자 박수를 치며 일제히 환호했다.
박 후보 지지자는 “예상대로 출구 조사가 나온 것으로 보인다. 신중하게 끝까지 결과를 지켜볼 것”이라며 안도하는 모습을 보였다.
출구조사를 지켜본 박 후보는 “국가적으로도, 개인적으로도 굉장히 많은 의미를 갖는 현재 출구조사 결과인 것 같다”며 “출구조사 결과에 불과하지만 우리가 승리를 확신할 수 있는 희망을, 가능성을 오늘 이 자리에서 함께 확인한 것에 대해 도민과 우리 당원 동지 여러분께 진심으로 깊은 감사를 드린다”고 밝혔다.
이어 “충남도민은 변화를 선택했다. 새로운 시선과 담대한 설계로 이 변화의 요구에 응답할 것”이라며 “정확하게 승리가 확인되면 여러분과 함께, 도민과 함께 새로운 말씀을 드리겠다”고 했다.
김 후보 캠프에는 50여 명이 결집한 가운데 박 후보에 다소 뒤지는 것으로 나오자 실망스러운 표정 속에서도 접전으로 판단하고 충분히 역전이 가능하다는 기대감을 내비쳤다.
김 후보 지지자는 “예측과 달라 당황스럽지만 출구조사와 다른 경우가 많다. 선거 막판 지지세가 빠르게 결집했기 때문에 결과가 달라질 것”이라고 말했다.
김 후보는 자정을 전후해 선거사무소로 나와 운동원과 지지자들을 격려할 것으로 전해졌다.
당선자 윤곽은 자정쯤 드러날 것으로 예상된다.
천안 이종익 기자
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