제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
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[속보] 전북지사 이원택 48.5%·김관영 46.3%…방송3사 출구조사

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김성은 기자
김성은 기자
수정 2026-06-03 18:29
입력 2026-06-03 18:29
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제9회 전국동시지방선거일인 3일 전북 전주시 완산구 중화산2동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 선거사무원의 안내를 듣고 있다. 2026.6.3. 연합뉴스
제9회 전국동시지방선거일인 3일 전북 전주시 완산구 중화산2동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 선거사무원의 안내를 듣고 있다. 2026.6.3. 연합뉴스


[속보] 전북지사 이원택 48.5%·김관영 46.3%…방송3사 출구조사

김성은 기자
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