제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

[속보] 부산 북갑 한동훈 48.1%·하정우 37.6%…평택을 김용남 34.2%·조국 31.6%

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김소라 기자
김소라 기자
수정 2026-06-03 18:27
입력 2026-06-03 18:27
구글에서 서울신문 먼저 보기
이미지 확대
민주주의의 꽃 ‘선거’
민주주의의 꽃 ‘선거’ 6·3 지방선거일인 3일 강원 속초시 교동 설악중학교에 설치된 투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스


[속보] 부산 북갑 한동훈 48.1%·하정우 37.6%…평택을 김용남 34.2%·조국 31.6%

김소라 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기