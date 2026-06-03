[속보] 민주 11곳·국힘 1곳 승리, 경합 4곳…방송3사 출구조사

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세줄 요약 민주당, 서울 포함 11곳 우위

국민의힘, 경북 1곳 승리 유력

부산·대구·전북·강원 경합지 분류

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 울산 울주군 온양읍 제1투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.06.03. 뉴시스

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6·3 지방선거 16개 광역단체장 선거에 대한 지상파 3사 출구조사 결과 더불어민주당이 서울을 비롯한 11곳에서 우위를 점하며 승기를 잡은 것으로 나타났다. 국민의힘은 경북 1곳에서 승리가 유력하다. 부산·대구·전북·강원 등 4곳은 결과를 예단하기 어려운 경합지로 분류됐다.KBS·MBC·SBS 등 방송 3사는 3일 오후 6시 투표 마감 직후 이 같은 출구조사 결과를 발표했다.서울시장 선거에서는 민주당 정원오 후보가 51.4%를 득표해 46.0%에 그친 국민의힘 오세훈 후보를 앞서는 것으로 예측됐다.박빙 승부가 펼쳐진 경합 지역의 초반 판세도 치열하다.부산시장 선거는 민주당 전재수 후보(50.2%)와 국민의힘 박형준 후보(48.3%)가 접전을 벌이고 있다.대구시장 선거에서는 국민의힘 추경호 후보(49.9%)와 민주당 김부겸 후보(49.1%)가 불과 0.8%포인트 차이로 맞붙는 초박빙 양상을 보였다.전북지사 선거 또한 민주당 이원택 후보(48.5%)와 무소속 김관영 후보(46.3%)가 근소한 차이를 보였다.김성은 기자