서울 송파구서 투표용지 부족으로 투표 중단, 선관위 “용지 이송 중”

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이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 투표용지 부족 신고가 빗발치고 있는 가운데 서울 송파구 한 투표소에 유권자들이 투표를 위해 줄을 서고 있다. 2026.6.3 독자 제공

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제9회 전국동시지방선거일인 3일 투표용지 부족 신고가 빗발치고 있는 가운데 서울 송파구 한 투표소에 유권자들이 투표를 위해 줄을 서고 있다. 2026.6.3 독자 제공오장환 기자