정치 6·3 지방선거 서울 송파구서 투표용지 부족으로 투표 중단, 선관위 “용지 이송 중” 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500147 URL 복사 댓글 0 오장환 기자 수정 2026-06-03 17:54 입력 2026-06-03 17:52 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 투표용지 부족 신고가 빗발치고 있는 가운데 서울 송파구 한 투표소에 유권자들이 투표를 위해 줄을 서고 있다. 2026.6.3 독자 제공 제9회 전국동시지방선거일인 3일 투표용지 부족 신고가 빗발치고 있는 가운데 서울 송파구 한 투표소에 유권자들이 투표를 위해 줄을 서고 있다. 2026.6.3 독자 제공 오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지