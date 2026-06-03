정치 6·3 지방선거 한옥에서 소중한 한표 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500108 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-03 14:47 입력 2026-06-03 14:47 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 혜화동 주민센터에 마련된 혜화동 제2, 3투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 종로구 혜화동 주민센터에 마련된 혜화동 제2, 3투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지