제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

야구 훈련장, 투표소로 변신

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-06-03 14:46
입력 2026-06-03 14:46
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제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 중구 청구초등학교 야구부 실내훈련장에 마련된 청구동 제1투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자
제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 중구 청구초등학교 야구부 실내훈련장에 마련된 청구동 제1투표소에서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자


제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 중구 청구초등학교 야구부 실내훈련장에 마련된 청구동 제1투표소에서 유권자들이 투표하고 있다.

이지훈 기자
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