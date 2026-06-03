정치 6·3 지방선거 자동차 대리점에 설치된 투표소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500106 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-06-03 14:44 입력 2026-06-03 14:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 광진구 기아자동차 대공원대리점에 마련된 능동 제3투표소서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 광진구 기아자동차 대공원대리점에 마련된 능동 제3투표소서 유권자들이 투표하고 있다. 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 광진구 기아자동차 대공원대리점에 마련된 능동 제3투표소서 유권자들이 투표하고 있다. 2026.6.3 이지훈 기자 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지