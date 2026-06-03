제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

배트민턴장에 설치된 투표소

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-06-03 14:43
입력 2026-06-03 14:43
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6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 도준석 전문기자
6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3 도준석 전문기자


6·3 지방선거일인 3일 서울 강남구 매봉산실내배드민턴장에 마련된 투표소에서에서 유권자들이 투표를 하고 있다.

도준석 전문기자
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