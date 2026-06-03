정치 6·3 지방선거 오늘은 도서관 아닌 투표소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500103 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-03 14:42 입력 2026-06-03 14:42 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·3 지방선거일인 3일 서울 송파구 송파책박물관에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 하기 위해 기다리고 있다. 2026.6.3 도준석 전문기자 6·3 지방선거일인 3일 서울 송파구 송파책박물관에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 이미지 확대 6·3 지방선거일인 3일 서울 송파구 송파책박물관에 마련된 투표소에서 유권자들이 투표를 하고 있다. 2026.6.3. 도준석 전문기자 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지