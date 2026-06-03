정치 6·3 지방선거 시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500102 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-06-03 14:40 입력 2026-06-03 14:40 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 6·3 지방선거일인 3일 서울 강동구 고분다리시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소 위치 안내문이 걸려있다. 2026.6.3 도준석 전문기자 6·3 지방선거일인 3일 서울 강동구 고분다리시장 내 북카페 도서관에 마련된 투표소 위치 안내문이 걸려있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지