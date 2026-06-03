출구조사 진행하는 지상파 3사

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이미지 확대 6·3 지방선거일인 3일 서울 서초구 서래초등학교에 마련된 투표소에서 투표를 마친 유권자들을 상대로 지상파 3사 출구조사가 진행되고 있다. 2026.6.3 도준석 전문기자

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6·3 지방선거일인 3일 서울 서초구 서래초등학교에 마련된 투표소에서 투표를 마친 유권자들을 상대로 지상파 3사 출구조사가 진행되고 있다.도준석 전문기자