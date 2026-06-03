정원오 “서울 변화 이끌겠다” vs 오세훈 “대한민국 균형을 지켜 달라”

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세줄 요약 투표일 맞아 서울시장 후보들 막판 호소

정원오, 안전한 서울과 변화 필요성 강조

오세훈, 견제와 균형 통한 미래 수호 주장

이미지 확대 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 지난달 28일 서울 중구 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 오세훈 국민의힘 후보가 같은 날 종로구 대왕빌딩 선거사무실에서 열린 기자간담회에서 발언하는 모습. 도준석 전문기자

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여야 서울시장 후보들은 6·3 지방선거 투표 당일인 3일 지지와 투표를 호소했다.정원오 더불어민주당 후보는 3일 소셜미디어(SNS)에 “오늘은 서울의 미래가 결정되는 날”이라며 “검증된 후보 정원오가 확실한 서울의 변화를 이끌겠다”고 했다.그는 “보다 안전한 서울을 만들기 위해서는 약속을 지키는 서울시장이 필요하다”고 했다. 이어 최근 서울에서 일어난 서소문 고가 붕괴 사고 등을 꼽으며 “오세훈 시장이 안전을 등한시하기 때문에 오 시장 시절 계속 대형 사고가 난 것”이라고 강조했다.오세훈 국민의힘 후보도 이날 SNS에 글을 올려 “시민 여러분이 제게 보내주신 뜨거운 환호가 오세훈 개인을 향한 것이 아님을 잘 안다”고 했다.이어 “평범한 시민을 부동산 지옥으로 내모는 정부를 견제해 달라는 요구였고, 서울을 세계 어디 내놔도 부끄럽지 않은 글로벌 선도 도시로 올려달라는 소망이었다”고 했다. 그러면서 “서울 구석구석에서 삶의 질을 누릴 수 있게 해달라는 요구였다”고 했다.오 후보는 “(민주당) 한쪽이 모든 것을 차지하는 것보다, 서로 견제하고 균형을 이룰 때 사회가 더 안전하고 건강해진다”며 “그 균형의 추를 쥐고 계신 분들이 바로 서울시민 여러분”이라고 했다. 이어 “저 오세훈을 지켜달라는 것이 아니다”며 “서울의 미래를, 대한민국의 균형을 지켜달라고 간곡히 호소드린다”고 했다.문경근 기자