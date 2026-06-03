[속보] 지방선거 투표율 오후 1시 46.0%…사전투표 합산

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세줄 요약 오후 1시 기준 전국 투표율 46.0% 집계

사전투표 합산, 4년 전보다 7.7%포인트 상승

전남 최고, 경기 최저로 지역별 편차 확인

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 서울 잠전초등학교 체육관에 마련된 잠실본동 제4,5,6투표소에서 한 어린이가 투표하는 아빠를 보고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오후 1시 전국 투표율은 46.0%로 집계됐다. 이는 지난달 29~30일 실시된 사전투표의 투표율 23.51%를 합산한 수치로, 4년 전 지방선거의 동시간대(38.3%)와 비교해 7.7% 포인트 높아졌다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오후 1시 기준 전국 유권자 4464만 9908명 중 2051만 8553명이 투표에 참여했다.지난해 21대 대통령선거 같은 시각 투표율은 62.1%, 2024년 22대 국회의원선거는 53.4%였다.지역별로는 전남의 투표율이 56.1%로 가장 높다. 그 뒤는 전북 52.2%, 강원 51.8% 순이다.이어 세종 47.8%, 경북 47.3%, 울산 46.9%, 대구 46.5%, 충북 46.3%, 서울 46.1%, 충남 45.6%, 대전 45.5% 등이 투표율 45%를 넘겼다.그 뒤는 제주 44.4%, 인천 43.4%, 광주 43.3% 순이며 경기가 43.0%로 가장 낮다.유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참해야 한다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션(앱)을 실행하면 된다.김민지 기자