정치 6·3 지방선거 [포토] 투표하는 박근혜 전 대통령 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500056 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-03 11:26 입력 2026-06-03 11:26 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 7 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 투표 후 소감을 밝히고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 투표 후 소감을 밝히고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 이날 오전 투표소를 찾은 박 전 대통령은 밝은 표정으로 선거 관계자들과 가벼운 인사를 나누며 투표에 참여했다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지