[포토] 투표하는 박근혜 전 대통령

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1 / 7 이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 투표 후 소감을 밝히고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 투표 후 소감을 밝히고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다.이날 오전 투표소를 찾은 박 전 대통령은 밝은 표정으로 선거 관계자들과 가벼운 인사를 나누며 투표에 참여했다.온라인뉴스부