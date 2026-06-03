제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

[포토] 투표하는 박근혜 전 대통령

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수정 2026-06-03 11:26
입력 2026-06-03 11:26
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박근혜 전 대통령이 제9회 전국동시지방선거 투표일인 3일 대구 달성군 비슬초등학교에 마련된 투표소에서 한 표를 행사하고 있다.



이날 오전 투표소를 찾은 박 전 대통령은 밝은 표정으로 선거 관계자들과 가벼운 인사를 나누며 투표에 참여했다.

온라인뉴스부
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