정치 6·3 지방선거 [속보] 지방선거 투표율 오전 9시 7.4%…4년 전보다 1.4%p↑ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/03/20260603500014 URL 복사 댓글 0 윤예림 기자 수정 2026-06-03 09:06 입력 2026-06-03 09:06 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 제9회 전국동시지방선거 본투표가 치러지는 3일 오전 대구 수성구 사월책문화센터 내 도서관에 설치된 투표소에서 시민들이 투표하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스 [속보] 지방선거 투표율 오전 9시 7.4%…4년 전보다 1.4%p↑ 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지