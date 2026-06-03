[속보] 지선 투표율 오전 8시 4.5%…강원 5.7% 최고·광주 2.9% 최저

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세줄 요약 오전 8시 전국 투표율 4.5% 집계

강원 5.7% 최고, 광주 2.9% 최저

오후 6시까지 신분증 지참 투표 가능

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 인천 부평구보건소에 마련된 부평4동 제1투표소에서 한 유권자가 투표하고 있다. 2026.6.3 뉴시스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오전 8시 전국 투표율은 4.5%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 8시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 201만 7995명이 투표에 참여했다.이는 4년 전 제8회 지방선거 같은 시각 투표율(3.8%)보다 0.7%포인트 높다.지난해 21대 대통령선거 같은 시각 투표율은 5.7%, 2024년 22대 국회의원선거는 4.2%였다.지역별로는 강원의 투표율이 5.7%로 가장 높았고, 대구가 5.6%로 뒤를 이었다. 가장 낮은 곳은 광주(2.9%)였다.이외에는 경북 5.5%, 경남 5.3%, 충북 5.1%, 충남 5.1%, 대전 5.1%, 울산 4.8%, 경기 4.4%, 부산 4.4%, 제주 4.4%, 인천 4.2%, 서울 4.1%, 전남 3.8%, 전북 3.6%, 세종 3.5% 순이었다.유권자는 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다. 주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션(앱)을 실행하면 된다.이정수 기자