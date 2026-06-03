[속보] 지방선거 투표율 오전 7시 2.0%…4년 전보다 0.3%p↑

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세줄 요약 오전 7시 전국 투표율 2.0% 집계

4년 전보다 0.3%포인트 높은 출발

경북 2.6% 최고, 광주 1.3% 최저

이미지 확대 제9회 전국동시지방선거일인 3일 유권자들이 서울 언주중학교에 마련된 삼성2동제3투표소에서 투표를 하고 있다. 2026.6.3 연합뉴스

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제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 선거일인 3일 오전 7시 전국 투표율은 2.0%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 7시까지 전국 유권자 4464만 9908명 중 88만 1375명이 투표했다. 이는 4년 전 제8회 지방선거 같은 시간 투표율(1.7%)보다 0.3% 포인트(p) 높다.지역별로는 경북의 투표율이 2.6%로 가장 높았고, 대구가 2.5%로 뒤를 이었다.투표율 가장 낮은 곳은 광주(1.3%)다.이외에는 ▲강원 2.5% ▲경남 2.5% ▲대전 2.4% ▲충남 2.2% ▲울산 2.2% ▲충북 2.1% ▲제주 1.9% ▲경기 1.9% ▲인천 1.9% ▲부산 1.8% ▲전남 1.7% ▲서울 1.7% ▲전북 1.6% ▲세종 1.4% 순이다.유권자는 이날 오후 6시까지 본인의 주소지 관할 투표소에서 투표할 수 있다.주민등록증이나 여권, 운전면허증 등 사진이 있는 신분증을 지참하면 된다. 모바일 신분증의 경우 사진·성명·생년월일을 확인할 수 있도록 애플리케이션을 실행하면 된다.김민지 기자