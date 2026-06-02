조국·한동훈 ‘생환’ 갈림길… 여야 정치 지형까지 흔드나

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조, 범여권 재편 주도권 가능성
한, 정치적 재기 가늠할 시험대
6·3 국회의원 재보궐 선거의 최대 관전 포인트 중 하나는 경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보와 부산 북구갑 보궐선거에 도전장을 낸 한동훈 무소속 후보의 생환 여부다. 선거 결과에 따라 잠재적 대권 주자로 평가받는 이들의 정치적 위상은 물론 여야 정치 지형에도 큰 변화가 예상된다.
우선 조 후보는 원내에 입성할 경우 혁신당의 지지 기반을 호남에서 수도권으로 확장할 수 있다. 조 후보의 선거 슬로건도 ‘1석 13조’로 “조국을 선택하면 13명의 국회의원이 함께 온다”이다.
더불어민주당과의 합당 논의에도 불을 지피며 범여권 재편 논의의 주도권을 쥐게될 공산이 크다. 당초 조 후보는 정청래 민주당 대표와 논의를 거쳐 지방선거 전 양당 통합을 추진하려고 했으나 민주당 내 반발에 부딪혀 무산된 바 있다. 다만 낙선할 경우 본인의 정치적 입지는 물론이고 혁신당의 존립 자체가 위태로워질 수 있다.
부산 북구갑 보궐선거는 국민의힘에서 제명된 한 후보의 정치적 재기를 가늠할 최대 승부처로 꼽힌다. 한 후보는 원내에 입성하게 되면 ‘보수 재건’을 내걸고 보수 진영 주도권 경쟁에 본격적으로 뛰어들 것으로 전망된다. 이 경우 장동혁 국민의힘 대표의 입지도 흔들릴 것으로 보인다.
다만 한 후보가 추후 복당을 요구할 경우 당권파와의 충돌은 불가피할 것으로 보인다. 반면 하정우 민주당 후보가 당선될 경우 국민의힘 내부에선 한 후보의 보수 분열에 대한 책임론이 불거질 가능성도 있다.
두 후보 모두 전국 단위 인지도와 강성 지지층을 확보하고 있는 만큼 당선 여부에 따라 여야 차기 대권 구도에도 큰 변화를 가져올 것으로 보인다. 박상병 정치평론가는 통화에서 “두 후보가 당선된다면 각 진영의 유력한 대권 주자로 부상하는 건 사실”이라며 “이후 각 진영에 남겨진 과제를 어떻게 해결해 나가냐는 것은 이들 역량에 달려있다”고 설명했다.
이준호·곽진웅 기자
세줄 요약
- 조국·한동훈 재보선 생환 여부, 정치권 최대 변수
- 조국 당선 시 혁신당 확장과 범여권 재편 촉발
- 한동훈 당선 시 보수 재건과 주도권 경쟁 격화
2026-06-03 5면
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