“새로운 대구”vs “2070 결집”… 김부겸·추경호 끝장 유세전

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초박빙 전망에 바닥 표심까지 영끌

모두 ‘경제’ 방점… 동성로서 마무리

이미지 확대 6·3 지방선거전 마지막 날인 2일 대구에 비가 내린 가운데 김부겸(왼쪽) 더불어민주당 대구시장 후보와 추경호(오른쪽) 국민의힘 후보가 각각 수성구 수성동4가 아파트 단지 일대와 북구 경북대 북문 앞에서 비옷을 입고 마지막 지지를 호소하고 있다.

대구 뉴시스

세줄 요약 대구시장 선거 전날, 김부겸·추경호 막판 유세

김 후보, 아파트 단지 벽치기 유세와 동성로 공략

추 후보, 전통시장·대학가 돌며 보수 결집 호소

2026-06-03 4면

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6·3 지방선거 최대 격전지인 대구시장 선거에 출마한 여야 후보들이 선거일을 하루 앞둔 2일 막판 지지세 결집을 위해 강행군을 이어갔다. 김부겸 더불어민주당 후보는 아파트 단지를 샅샅이 훑으며 ‘벽치기 유세’를 벌였고 추경호 국민의힘 후보는 전통시장과 대학을 돌았다. 두 후보 모두 선거운동의 대미를 장식하는 마지막 유세는 동성로에서 펼쳤다.김 후보는 이날 반월당네거리에서 출근길 아침 인사로 공식 일정을 시작했다. 이후 동구와 수성구 일대의 아파트 단지를 잇따라 돌며 트레이드 마크로 꼽히는 벽치기 유세에 나섰다. 궂은 날씨에도 김 후보가 나타나자 주민들은 창문을 열고 손을 흔들거나 지나가던 걸음을 멈추고 연설을 경청했다.김 후보는 “출마 선언을 한 순간부터 매일 대구 시민의 절박함과 만났다”며 “30년째 꼴찌를 못 면하는 대구를 바꿔보자. 새로운 대구를 만들기 위해 결심해 달라”고 목소리를 높였다. 이어 “대구 부활에 온몸을 던져 경제를 살리겠다”고 말했다. 김 후보는 오후 5시 대구삼성라이온즈파크를 찾은 뒤 오후 7시 30분에는 동성로 대구백화점 앞에서 총력 유세를 벌였다. 이후 종로와 교동, 동성로 로데오거리 등을 돌며 선거운동 종료 직전까지 시민들과 만났다.추 후보는 북구 복현오거리에서 아침 인사로 선거운동 마지막 날 유세를 시작했다. 이어 경북대 북문과 북구 팔달시장, 남구 봉덕시장, 중구 반월당역 지하상가 등을 누비며 바닥 민심을 다졌다. 상대적으로 지지세가 강한 청년층과 노년층 유권자를 집중 공략한 동선으로 풀이된다. 그는 팔달시장에서 유세차에 올라 “보수의 심장을 지켜서 오만한 이재명 정권을 견제해야 한다”며 “또 나라 경제를 운영해 본 경제부총리 경험을 살려 대구 경제 살리는 데 혼신의 힘을 다하겠다”고 약속했다.이후 추 후보는 서구 북비산네거리와 남구 안지랑네거리에서 각 지역 구청장 후보와 합동 유세를 벌이기도 했다. 마지막 유세는 동성로 CGV대구한일 앞에서 각 지역 후보가 총집결한 가운데 진행됐다. 추 후보도 선거운동 종료까지 동성로와 동대구역 대합실 등을 돌며 표심 공략에 총력을 기울였다.대구 민경석 기자