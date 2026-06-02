정치 6·3 지방선거 [포토] ‘지방선거 D-1’ 개표 준비 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/politics/local-election2026/2026/06/02/20260602800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-06-02 14:30 입력 2026-06-02 14:30 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 지방선거 D-1, 개표 준비6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에 설치된 개표소에서 관계자들이 점검하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 이미지 확대 지방선거 개표 준비6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에 설치된 개표소에서 관계자들이 점검하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 이미지 확대 지방선거 개표 준비6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에 설치된 개표소에서 관계자들이 점검하고 있다. 2026.6.2 연합뉴스 6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에 설치된 개표소에서 관계자들이 점검하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지