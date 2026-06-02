제 9회 전국동시지방선거
선거일 6.3 (수)
D-

[포토] ‘지방선거 D-1’ 개표 준비

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수정 2026-06-02 14:30
입력 2026-06-02 14:30
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6·3 지방선거를 하루 앞둔 2일 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에 설치된 개표소에서 관계자들이 점검하고 있다.

온라인뉴스부
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