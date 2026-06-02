김경희 “더 큰 이천, 더 강한 이천, 첨단산업 중심도시 이천 열겠다

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 마지막 유세서 첨단산업 중심도시 비전 제시

반도체 클러스터 경기도 제외 움직임 강력 반발

이천 반도체 산업·일자리·청년 미래 강조

이미지 확대 김경희 국민의힘 이천시장 후보가 2일 이천시 분수대광장에서 마지막 유세를 하고 있다. 김경희 캠프 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

김경희 국민의힘 이천시장 후보가 2일 이천시 분수대광장에서 마지막 유세를 열고, “더 큰 이천, 더 강한 이천, 첨단산업 중심도시 이천 열겠다”고 밝혔다.김 후보는 이날 유세에서 “이천은 대한민국 반도체 산업의 핵심 도시이며, SK하이닉스를 중심으로 성장해 온 이천의 미래를 결코 흔들리게 할 수 없다”며 “정부가 반도체 클러스터에서 경기도를 제외하는 시행령을 강행하려 한다면, 이천시민은 결코 좌시하지 않을 것”이라고 경고했다.이어 “반도체는 이천의 산업이자 일자리이고, 청년의 미래이며, 시민의 삶과 직결된 문제”라며 “이천을 반도체 벨트에서 배제하는 것은 단순한 지역 문제가 아니라 대한민국 반도체 경쟁력을 스스로 약화시키는 일”이라고 강조했다.이날 함께한 국민의힘 시·도의원 후보들도 김 후보와 함께 반도체 사수 결의를 다졌다. 후보들은 이천의 반도체 산업 기반을 지키고, 교통·산업·정주 여건을 함께 발전시키기 위해 끝까지 힘을 모으겠다고 밝혔다.김 후보는 특히 정부의 시행령 강행 의지 속에 더불어민주당의 경기남부 반도체 벨트 공약을 겨냥해 “한쪽에서는 경기도를 제외하는 시행령을 밀어붙이면서, 다른 한쪽에서는 경기남부 반도체 벨트를 말하고 있다”며 “이는 명백한 모순이며 선거를 앞둔 말뿐인 공약에 불과하다”고 꼬집었다.그는 또 “투표로 이천을 지켜달라. 저 김경희가 시민과 함께 더 큰 이천, 더 강한 이천, 대한민국 첨단산업 중심도시 이천을 반드시 열겠다”고 공약했다.안승순 기자